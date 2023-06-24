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«Аль-Хиляль» хочет назначить Фонсеку главным тренером

«Аль-Хиляль» хочет назначить Фонсеку главным тренером
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Саудовский «Аль-Хиляль» хочет назначить Паулу Фонсеку главным тренером и готов сделать для этого всё возможное, сообщает журналист Санти Ауна.

Руководству клуба нравится стиль игры 50-летнего португальца, и они видят в нём человека, который способен принести им титулы. Фонсека уже получил щедрое предложение, параллельно «Аль-Хиляль» готовится вести переговоры с «Лиллем».

Напомним, с начала тренерской карьеры Паулу Фонсека успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года. В прошедшем сезоне «Лилль» занял пятое место в Лиге 1.

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