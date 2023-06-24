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Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»

Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»
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Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, сегодня, 24 июня, «Рубин» начал плановое медобследование в Казани.

До истечения контракта Дзагоева с «Рубином» осталось меньше недели. Соглашение полузащитника с казанским клубом истекает 30 июня.

32-летний Дзагоев перешёл в «Рубин» в сентябре 2022 года на правах свободного агента. В 20 матчах за казанцев в Первой лиге полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. До этого Дзагоев 14 лет играл за московский ЦСКА.

Ранее Дзагоев заявил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хотел бы, чтобы полузащитник остался в команде.

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