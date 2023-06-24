Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, сегодня, 24 июня, «Рубин» начал плановое медобследование в Казани.

До истечения контракта Дзагоева с «Рубином» осталось меньше недели. Соглашение полузащитника с казанским клубом истекает 30 июня.

32-летний Дзагоев перешёл в «Рубин» в сентябре 2022 года на правах свободного агента. В 20 матчах за казанцев в Первой лиге полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. До этого Дзагоев 14 лет играл за московский ЦСКА.

Ранее Дзагоев заявил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хотел бы, чтобы полузащитник остался в команде.