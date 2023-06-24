Дюпин — об отпуске: полностью время уделил семье, поэтому всё хорошо

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как провёл летний отпуск.

«Конечно, успел отдохнуть, было достаточно времени. Мне кажется, мы даже попозже, чем некоторые команды, собираемся. Полностью время уделил семье, поэтому всё хорошо. Мне летние сборы больше нравятся, потому что в Казани их постоянно проводим, находимся дома. То есть целый день на тренировках на базе, а потом возвращаешься домой к семье. Дома всё равно лучше», — приводит слова Дюпина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Юрий Дюпин в прошедшем сезоне в Первой лиге провёл 29 матчей, в которых пропустил 22 гола и отметился двумя жёлтыми карточками. Казанская команда в следующем сезоне сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.