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РПЛ сделала заявление по происходящему в России

РПЛ сделала заявление по происходящему в России
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Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале сделала заявление по происходящему в России 24 июня.

«Российская Премьер-Лига находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

Сейчас администрация лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/2024», — гласит заявление РПЛ.

Напомним, в ряде регионов России был введён режим контртеррористической операции. В Москве и Воронежской области через месяц должны будут проходить матчи высшего дивизиона чемпионата России. Из-за режима КТО все массовые мероприятия в Москве были отменены. Также в столице не будут проводится официальные матчи, сообщила Московская федерация футбола.

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