Дюпин: по новому контракту с «Рубином» есть договорённости, осталось только подписать

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как проходят переговоры по новому контракту с командой.
«Выход в Российскую Премьер-Лигу? На душе радость, бабочки в животе. Теперь нужно больше не допускать вылета.
По новому контракту есть договорённости. Я сразу свою позицию озвучил, поэтому только по условиям оставалось договориться. Мы сейчас пришли ко всем договорённостям, осталось только подписать», — приводит слова Дюпина «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 покинул Российскую Премьер-Лигу, а в прошедшем выиграл Первую лигу. В следующем сезоне казанская команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.
Юрий Дюпин в прошедшем сезоне в Первой лиге провёл 29 матчей, в которых пропустил 22 гола и отметился двумя жёлтыми карточками.
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