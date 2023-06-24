Карпин рассказал о положении «Ростова» в Ростове-на-Дону в условиях происходящего в России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сделал заявление по происходящему в Ростове-на-Дону сегодня, 24 июня. Специалист сообщил, что сборы его команды в городе проходят в штатном режиме.

«Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Ранее «Ростов» сделал официальное заявление, в котором обратился к бойцам ЧВК «Вагнер», попросив их избежать насильственного решения конфликта с вооружёнными силами России. По информации различных телеграм-каналов, в Ростов-на-Дону зашли представители «Вагнер».

«Ростов» проводит свои предсезонные сборы в Ростове-на-Дону. Чемпионат России стартует в июле.