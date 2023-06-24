Видео: сумасшедший парашют из женской Суперлиги в матче между «Чертаново» и «Ростовом»

Невероятный парашют залетел в конце первого тайма в матче 14-го тура женской Суперлиги между «Чертаново» и «Ростовом». Автором гола стала футболистка гостей Виталина Родионенко.

«Сумасшедший парашют из Суперлиги. Лихо закинула за шиворот вратарю. Девчонки сами в шоке», — подписал видео «Матч Премьер».

Сейчас в матче идёт второй тайм, и гости ведут со счётом 2:1. Вторым голом у «Ростова» на 48-й минуте отметилась Светлана Винникова. За «Чертаново» на 63-й минуте гол забила Ольга Белоусова.

Напомним, «Чертаново» в турнирной таблице женской Суперлиги после 13-го тура находится на восьмой строчке, имея в активе 15 очков.

«Ростов» в таблице чемпионата России расположился на седьмой строчке, набрав 16 очков.