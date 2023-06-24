Хлусевич: «Спартак» и «Краснодар» — атакующие команды, будет зрелищный футбол

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Помню ли эмоции от победы в Кубке России? Всегда хочется добиваться максимальных результатов. После того Кубка были невероятные эмоции, оставались на протяжении всего отпуска, был приятный осадок. Хотелось бы ещё раз повторить.

Чего ожидать болельщикам от матча с «Краснодаром»? Что «Спартак», что «Краснодар» — атакующие команды, в любом случае это будет зрелищный футбол», — сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году. По итогам жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ предстоящего розыгрыша турнира красно-белые попали в группу с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».