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Джексон проходит медобследование для «Челси». Лондонцы заплатят за игрока около € 37 млн

Джексон проходит медобследование для «Челси». Лондонцы заплатят за игрока около € 37 млн
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Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон в эти минуты проходит медицинское обследование для перехода в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы сверяют все документы. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Сенегальский форвард перейдёт в «Челси» за € 37 млн.

Джексон забивает в ворота «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Джексона 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о деталях переговоров между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника лондонцев Мэйсона Маунта.

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