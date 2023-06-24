«Манчестер Юнайтед» недоволен поведением «Челси» в переговорах по Маунту

«Манчестер Юнайтед» выражает недовольство поведением лондонского «Челси» в переговорах по трансферу английского полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает Manchester Evening News.
Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что «Челси» намеренно «сливает» их предложения по игроку в прессу через специальных корреспондентов в Лондоне.
Напомним, «Челси» отклонил уже три предложения от «красных дьяволов» — манчестерский клуб предложил за Маунта сначала € 47 млн, затем € 59 млн, а третье предложение составило € 64 млн. В Манчестере считают, что «Челси» переоценивает стоимость 24-летнего хавбека, поскольку его контракт истекает уже в следующем году. Сам игрок намерен уйти из лондонского клуба.
Отмечается, что позиции «Манчестер Юнайтед» в переговорах ослабли из-за ограниченного бюджета.
- 24 июня 2023
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