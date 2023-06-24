Агенты Гризманна встретились с «Аль-Насром»
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Агенты «Аль-Насра», в котором сейчас играет Криштиану Роналду, встретились с нападающим «Атлетико Мадрид» Антуаном Гризманном, сообщает Foot Mercato. Клуб изучает возможность приобретения французского форварда, в контракте которого предусмотрены отступные в размере € 25 млн.
Представители «Аль-Насра» уже встретились с агентами футболиста в Лондоне.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Антуан Гризманн провёл 38 матчей, забил 15 голов и отдал 16 голевых передач. Всего на счету игрока 498 матчей, 180 забитых голов и 83 ассиста в рамках национальных чемпионатов.
«Атлетико» занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 77 очков в 38 матчах. КОманда одержала 23 победы, потерпела семь поражений и восемь раз сыграла вничью.
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