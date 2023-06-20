Мбаппе стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, забившим 40 голов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший автором единственного мяча в ворота Греции (1:0), забил 40-й гол за национальную команду. Парижанин стал пятым игроком в истории «Ле Блё», кому покорилась эта отметка, но первым, кто сделал это до достижения 30-летия (24 года 5 месяцев 30 дней).

Мбаппе на один гол отстаёт от Мишеля Платини (41) и на три – от Антуана Гризманна (43). Лучшим бомбардиром сборной Франции остаётся Оливье Жиру (54). Тьерри Анри успел забить 51 гол.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 4-го тура группы B квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Франции минимально победила команду Греции на своём поле. На 55-й минуте матча пенальти реализовал Килиан Мбаппе, выступавший с капитанской повязкой.

На 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Константиноса Мавропаноса. Команды переиграли 14 минут из-за многочисленных остановок по ходу напряжённого матча.