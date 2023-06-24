Испания обыграла Хорватию в матче молодёжного чемпионата Европы

Завершился матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались национальные команды Испании и Хорватии. Главным арбитром был назначен Аллард Линдхут из Нидерландов. Встреча завершилась победой испанцев с минимальным счётом.

Единственный гол в матче забил Абель Руис, открывший счёт на первой минуте.

Ранее Испания разгромила Румынию со счётом 3:0, а Хорватия проиграла Украине (0:2). По итогам двух туров Испания, набравшая шесть очков, возглавляет турнирную таблицу группы В. Команда обеспечила себе выход в плей-офф соревнования, а Хорватия выбыла из борьбы. В заключительном туре Испания встретится со сборной Украины, которая также выиграла два первых матча и обеспечила выход в следующий раунд.