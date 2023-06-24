Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания обыграла Хорватию в матче молодёжного чемпионата Европы

Испания обыграла Хорватию в матче молодёжного чемпионата Европы
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались национальные команды Испании и Хорватии. Главным арбитром был назначен Аллард Линдхут из Нидерландов. Встреча завершилась победой испанцев с минимальным счётом.

Единственный гол в матче забил Абель Руис, открывший счёт на первой минуте.

Ранее Испания разгромила Румынию со счётом 3:0, а Хорватия проиграла Украине (0:2). По итогам двух туров Испания, набравшая шесть очков, возглавляет турнирную таблицу группы В. Команда обеспечила себе выход в плей-офф соревнования, а Хорватия выбыла из борьбы. В заключительном туре Испания встретится со сборной Украины, которая также выиграла два первых матча и обеспечила выход в следующий раунд.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Испания U21
Окончен
1 : 0
Хорватия U21
1:0 Руис – 1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023