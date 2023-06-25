Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 24 июня, турнирная таблица

В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). В субботу, 24 июня, состоялись матчи 2-го тура группового раунда.
Группа A:
Грузия U21 — Бельгия U21 — 2:2;
Португалия U21 — Нидерланды U21 — 1:1.
Группа B:
Румыния U21 — Украина U21 — 0:1;
Испания U21 — Хорватия U21 — 1:0.
В воскресенье, 25 июня, состоятся матчи 2-го тура в группах C и D:
19:00 мск. Англия U21 — Израиль U21;
19:00 мск. Чехия U21 — Германия U21;
19:00 мск. Швейцария U21 — Италия U21;
21:45 мск. Норвегия U21 — Франция U21.
Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд принимают Грузия и Румыния. Групповой этап пройдёт с 21 по 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся четвертьфинальные матчи, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на субботу, 8 июля. Решающий матч пройдёт в Батуми (Грузия) на стадионе «Батуми Арена».
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