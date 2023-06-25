Матч Грузия — Бельгия стал самым посещаемым в истории молодёжных чемпионатов Европы
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Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных сборных, в котором встречались Грузия и Бельгия, стал самым посещаемым в истории турнира. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Игра проходила в столице Грузии Тбилиси. На стадион пришли 41 887 зрителей.
Матч завершился вничью — 2:2. На 15-й минуте Максим Де Кёйпер вывел Бельгию вперёд. На 38-й минуте Ларджи Рамазани удвоил счёт. Во втором тайме Грузия ответила двумя точными ударами Георгия Цитаишвили — на 51-й и 87-й минуте. В матче принимали участие игроки московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.
По итогам двух туров группового этапа Грузия сохранила первую строчку турнирной таблицы в своём квартете, набрав четыре очка.
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