Грузия сыграла вничью с Бельгией на молодёжном Евро, уступая со счётом 0:2
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2023 среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Грузии и Бельгии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дуйе Струканом. Матч завершился мирным исходом — 2:2.
На 15-й минуте Максим Де Кёйпер вывел Бельгию вперёд. На 38-й минуте Ларджи Рамазани удвоил счёт. Во втором тайме Грузия ответила двумя точными ударами Георгия Цитаишвили. В матче принимали участие игроки московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.
По итогам двух туров группового этапа Грузия сохранила первую строчку турнирной таблицы в своём квартете, набрав четыре очка. Ранее команда победила Португалию со счётом 2:0. В последнем туре Грузия сыграет с Нидерландами.
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