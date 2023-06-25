Гончаренко: «Урал» ищет усиления в каждую линию: защиту, полузащиту и атаку
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о трансферных целях команды.
«Мы ищем усиления в каждую линию: и в защиту, и в полузащиту, и в атаку. Смотрим, что из этого получится. Понятно, что есть какие-то свои трудности и ограничения, но работа ведётся, многих игроков мы смотрим и надеемся усилить команду для того, чтобы не балансировать на грани стыковых матчей», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».
Предыдущий сезон «Урал» завершил на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 матчах. В первом матче следующего сезона екатеринбуржцы встретятся с ЦСКА. В Фонбет Кубке России «Урал» сыграет с «Ростовом», «Локомотивом» и «Рубином».
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