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Калешина признали лучшим тренером сезона Первой лиги

Калешина признали лучшим тренером сезона Первой лиги
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин был признан лучшим тренером Мелбет Первой лиги по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале соревнования.

Лучший тренер сезона определялся голосованием болельщиков.

Калешин возглавил «Акрон» в сентябре 2022 года. Под руководством наставника команда дошла до полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, где уступила «Краснодару» (0:0, 2:4 по пенальти). По ходу турнира клуб обыграл «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти), «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти) и «Спартак» (2:1).

«Акрон» завершил сезон на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 46 очков в 34 турах. В Премьер-Лигу вышли «Рубин» и «Балтика».

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