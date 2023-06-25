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Украина обратилась к ФИФА и УЕФА по поводу участия крымских клубов в чемпионате России

Украина обратилась к ФИФА и УЕФА по поводу участия крымских клубов в чемпионате России
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Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА и УЕФА рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза из организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Украинская организация осудила включение клубов из Крыма в чемпионат России. В заявлении сказано, что разрешение на участие команд в российских турнирах показывает безразличие к действиям страны. Ассоциация попросила ФИФА и УЕФА принять меры, которые не допустят продолжения процесса лицензирования клубов.

В данный момент лицензию ФНЛ для участия во Второй лиге чемпионата России получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин». Планируется, что разрешение также получат «Таврия» и «Океан». Ранее эти клубы выступали в чемпионате Крыма.

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