Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему спорта

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в состав Российской Федерации новых регионов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь представители новых регионов могут вступать в общероссийские спортивные федерации, создавать их территориальные структурные подразделения, формировать сборные команды, официально принимать участие во всероссийских спортивных соревнованиях и проводить спортивные старты.

Спортивные звания и разряды, квалификационные категории для спортивных судей, тренеров, которые были получены ещё на территории Украины, будут учитываться, и на них будут распространяться точно такие же социальные меры поддержки, которые действуют по всей территории России. Это касается чемпионов и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.