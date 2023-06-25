Рио Фердинанд: сегодня я бы стоил € 200 млн и получал около € 500 тыс. в неделю
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о том, как он мог бы оцениваться, если бы играл в наши дни.
«Представьте, сколько бы я стоил сейчас. € 120 млн? Нет, это слишком мало. На сегодняшнем рынке цена составила бы € 200 млн. При этом зарплата была бы около € 500 тыс. в неделю», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News со ссылкой на подкаст FIVE.
В 2002 году «Манчестер Юнайтед» заплатил € 45 млн «Лидс Юнайтед» за переход Фердинанда. Игрок выступал за клуб в течение 12 лет, выиграв с манкунианцами Лигу чемпионов в 2008 году.
Сегодня, 25 июня, появилась информация о том, что «Манчестер Сити» предложил «Лейпцигу» € 90 млн за защитника Йошко Гвардиола. Клуб хочет получить € 100 млн.
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