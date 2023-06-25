Гендиректор «Баварии»: нам не нужны наёмники, которые через два года перейдут в новый клуб

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, как будет осуществляться его работа.

«Я понимаю скептицизм, но я уже давно в профессиональном футболе. Поэтому я не чувствую себя исключением. Я — правило. Мы прорабатываем отдельные позиции, Томас Тухель представляет свои идеи. Крайне важно, чтобы Томас участвовал в работе. Нам не нужны наёмники, которые через два года перейдут в новый клуб. Нам нужны игроки, излучающие энергию, отдающие все силы «Баварии» и её болельщикам.

Нужно вдохнуть в клуб что-то, что я описываю как совместную работу — чтобы нам нравилось ходить на работу, что мы доверяем друг другу, что люди становятся более общительными друг с другом, что двери открыты. Было бы здорово, если бы мы могли привлечь Томаса Мюллера и Мануэля Нойера в будущем, каждый клуб мечтал бы о таком. Но это решение остаётся за советом директоров», — приводит слова Дризена Sport1.de.