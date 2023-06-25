Гендиректор «Баварии»: нам не нужны наёмники, которые через два года перейдут в новый клуб

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, как будет осуществляться его работа.
«Я понимаю скептицизм, но я уже давно в профессиональном футболе. Поэтому я не чувствую себя исключением. Я — правило. Мы прорабатываем отдельные позиции, Томас Тухель представляет свои идеи. Крайне важно, чтобы Томас участвовал в работе. Нам не нужны наёмники, которые через два года перейдут в новый клуб. Нам нужны игроки, излучающие энергию, отдающие все силы «Баварии» и её болельщикам.
Нужно вдохнуть в клуб что-то, что я описываю как совместную работу — чтобы нам нравилось ходить на работу, что мы доверяем друг другу, что люди становятся более общительными друг с другом, что двери открыты. Было бы здорово, если бы мы могли привлечь Томаса Мюллера и Мануэля Нойера в будущем, каждый клуб мечтал бы о таком. Но это решение остаётся за советом директоров», — приводит слова Дризена Sport1.de.
- 25 июня 2023
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:48
-
15:33
-
15:30
-
15:14
-
15:11