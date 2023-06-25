Тотти — о Моуринью: отличный тренер и великий человек
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Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался о наставнике римлян Жозе Моуринью.
«Моуринью — отличный тренер и великий человек, он многое сделал для команды. Надеюсь, Жозе сможет продолжать в том же духе», — приводит слова Тотти Goal.
Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» на протяжении двух лет (с 2021 года). В первый же свой сезон у руля римской команды португалец привёл подопечных к победе в Лиге конференций. В прошедшем сезоне «Рома» под руководством Моуринью добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» в серии 11-метровых ударов (1:1, 1:4 по пенальти). В чемпионате Италии римляне дважды заняли шестое место, оба раза набрав 63 очка.
Ранее сообщалось об отказе Моуринью от должности в совете УЕФА.
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