Моуринью отказался от должности в футбольном совете УЕФА

Португальский специалист Жозе Моуринью ушёл из футбольного совета УЕФА (так называемый «совет мудрецов»), куда в апреле 2023 года его назначили вместе с другими выдающимися футбольными личностями, такими как Зинедин Зидан, Карло Анчелотти, Патрик Виейра и Луиш Фигу. О своём решении Моуринью сообщил в письме, направленном главе УЕФА по футболу Звонимиру Бобану.

«С сожалением сообщаю вам, что я немедленно отказываюсь от участия в этой группе. Принципов, в которые я полностью верил, когда присоединился к совету, больше не существует, и я вынужден принять такое решение. Кроме того, пожалуйста, сообщите о моём решении президенту, г-ну Александру Чеферину», — сообщает подробности письма The Athletic.

Очевидно, Жозе Моуринью решил выйти из совета вскоре после того, как получил длительную дисквалификацию. Напомним, главный тренер «Ромы» оскорбил арбитра Энтони Тейлора 31 мая, после финала Лиги Европы, в котором римский клуб уступил «Севилье». Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил португальца на четыре матча.