Англия уверенно обыграла Израиль в матче молодёжного Евро

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Завершился матч 2-го тура группы C чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Англии и Израиля. Команды играли на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии. Главным арбитром был Раде Обренович из Словении. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился уверенной победой «трёх львов» — 2:0.

Англичане сумели забить быстрый гол: на 15-й минуте отличился форвард Энтони Гордон. На 68-й минуте английская сборная увеличила своё преимущество в счёте усилиями хавбека Эмила Смит-Роу. Встреча так и завершилась — 2:0 в пользу Англии.

Англичане возглавляют группу С, набрав шесть очков. Израиль замыкает квартет, имея в активе одно очко.

Напомним, молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.