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Молодёжная сборная Чехии одолела сверстников из Германии на Евро

Молодёжная сборная Чехии одолела сверстников из Германии на Евро
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2023 среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Чехии и Германии. Матч проходил на стадионе «Батуми Арена» в Батуми и завершился победой чехов со счётом 2:1.

На 33-й минуте Вацлав Сейк вывел Чехию вперёд, на 70-й минуте Ангело Штиллер восстановил равновесие. За три минуты до конца основного времени Мартин Витик точным ударом принёс победу чехам.

По итогам двух туров группового этапа Англия сохранила первую строчку турнирной таблицы в своём квартете, набрав шесть очков. В параллельном матча англичане переиграли Израиль (2:0). Чехия поднялась на второе место, набрав первые три очка с начала турнира. Германия и Израиль – аутсайдеры группы C, команды набрали по одному очку.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Чехия U21
Окончен
2 : 1
Германия U21
1:0 Сейк – 33'   1:1 Штиллер – 70'   2:1 Витик – 87'
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