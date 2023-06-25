Эмир Катара попросил у Переса двух игроков в обмен на Мбаппе, чтобы снизить цену

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказался от предложения эмира Катара, с которым ведёт сложные переговоры о подписании контракта с Килианом Мбаппе. В разгаре переговорного процесса, по ходу которого Перес пытался удешевить сделку, катарский лидер попросил включить в неё двух футболистов. Когда президент «сливочных» услышал имена, то сразу же отказался, предпочтя заплатить больше. Подробности переговоров сообщает Defensa Central.
Эмир Катара попросил в обмен на Мбаппе, помимо круглой суммы денег, голкипера Тибо Куртуа и нападающего Винисиуса. Перес категорически отказался от такого варианта. Бельгийский вратарь, по мнению Переса, лучший в мире, а Винисиус стал символом нового «Реала», на днях забрав себе седьмой номер. Перес как раз и планировал объединить Винисиуса с Мбаппе, чтобы сформировать лучший дуэт форвардов в Европе.
По информации издания, «Реал» не испытывает проблем с финансами и может позволить себе завершение сделки без ущерба для команды. Переговоры продолжаются, и в последние часы мадридская сторона настроена оптимистично. Операция может быть завершена в ближайшие две недели.
- 25 июня 2023
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