«Реал» достиг большого прогресса в переговорах относительно Мбаппе
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Мадридский «Реал» считает, что подпишет нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в течение двух недель, поскольку клуб достиг значительного прогресса в переговорном процессе, сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.
Как считает руководство «сливочных», сделку удастся закрыть и полностью оформить даже до начала предсезонных матчей. В «Реале» полагают, что у 24-летнего француза есть шансы поехать с клубом в тур по США.
Цена на Мбаппе может быть выше, чем изначально планировал «Реал». Однако в «Мадриде» считают, что лишь трансфер игрока такого калибра может повысить общую стоимость бренда клуба.
Отмечается, что «Реал» готов компенсировать Мбаппе многие финансовые потери, связанные с возможным уходом из «ПСЖ».
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