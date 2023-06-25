«Реал» достиг большого прогресса в переговорах относительно Мбаппе

Мадридский «Реал» считает, что подпишет нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в течение двух недель, поскольку клуб достиг значительного прогресса в переговорном процессе, сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон.

Как считает руководство «сливочных», сделку удастся закрыть и полностью оформить даже до начала предсезонных матчей. В «Реале» полагают, что у 24-летнего француза есть шансы поехать с клубом в тур по США.

Цена на Мбаппе может быть выше, чем изначально планировал «Реал». Однако в «Мадриде» считают, что лишь трансфер игрока такого калибра может повысить общую стоимость бренда клуба.

Отмечается, что «Реал» готов компенсировать Мбаппе многие финансовые потери, связанные с возможным уходом из «ПСЖ».