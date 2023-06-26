Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 25 июня, турнирная таблица

В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). В воскресенье, 25 июня, состоялись матчи 2-го тура группового раунда.

Группа C:

Англия U21 — Израиль U21 — 2:0;

Чехия U21 — Германия U21 — 2:1.

Группа D:

Швейцария U21 — Италия U21 — 2:3;

Норвегия U21 — Франция U21 — 0:1.

Во вторник, 27 июня, состоятся матчи 3-го тура в группах A и B:

19:00 мск. Нидерланды U21 — Грузия U21;

19:00 мск. Португалия U21 — Бельгия U21;

21:45 мск. Испания U21 — Украина U21;

21:45 мск. Хорватия U21 — Румыния U21.

Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд принимают Грузия и Румыния. Групповой этап завершится 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся четвертьфинальные матчи, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на субботу, 8 июля. Решающий матч пройдёт в Батуми (Грузия) на стадионе «Батуми Арена».