Чемпионат Европы по футболу U21: результаты матчей 25 июня, турнирная таблица

В эти дни на полях Грузии и Румынии проходит чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (до 21 года). В воскресенье, 25 июня, состоялись матчи 2-го тура группового раунда.
Группа C:
Англия U21 — Израиль U21 — 2:0;
Чехия U21 — Германия U21 — 2:1.
Группа D:
Швейцария U21 — Италия U21 — 2:3;
Норвегия U21 — Франция U21 — 0:1.
Во вторник, 27 июня, состоятся матчи 3-го тура в группах A и B:
19:00 мск. Нидерланды U21 — Грузия U21;
19:00 мск. Португалия U21 — Бельгия U21;
21:45 мск. Испания U21 — Украина U21;
21:45 мск. Хорватия U21 — Румыния U21.
Напомним, чемпионат Европы — 2023 среди молодёжных команд принимают Грузия и Румыния. Групповой этап завершится 28 июня. После трёхдневной паузы состоятся четвертьфинальные матчи, в которых сыграют по две лучшие сборные каждой группы. Финал турнира запланирован на субботу, 8 июля. Решающий матч пройдёт в Батуми (Грузия) на стадионе «Батуми Арена».
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