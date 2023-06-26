Луческу: сказал Гвардиоле, что мои стены вдохновили его

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о взаимоотношениях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«В Брешии мы жили в одном доме на Амба д'Оро, он приехал туда после моего отъезда. Когда мы встретились в Монте-Карло на Суперкубке Европы в 2009 году, я сказал ему: «Мои стены вдохновляли тебя, ты вдохнул мои идеи в том доме на Амба д'Оро». С Хосепом исключительные отношения», — приводит слова Луческу Bresciaoggi.
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся с Луческу по количеству трофеев. Оба специалиста завоевали по 35 трофеев.
В прошлом сезоне Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0). Отметим, «горожане» завоевали требл по итогам сезона-2022/2023.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
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