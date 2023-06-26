«Барселона» перепродаст Роке только за € 916 млн. Бразилец подпишет шестилетний контракт

«Барселона» и «Атлетико Панараэнсе» согласовали переход 18-летнего бразильского нападающего Витора Роке. Вундеркинд подпишет с сине-гранатовыми контракт до лета 2029 года, о сделке должны объявить до 3 июля. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в «Твиттере». По сведениям источника, отступные за Роке составят € 916 млн (около $ 1 млрд). Если «Барселона» не сможет зарегистрировать Роке до конца лета, он отправится в обратную аренду на полгода.

Роке перешёл в «Атлетико Панараэнсе» из «Крузейро» в апреле 2022 года за € 4,7 млн (данные Transfermarkt). Его переход в «Барселону» обойдётся испанскому клубу в € 35+10 млн. В «Атлетико» за 63 матча Роке забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до мая 2027 года.

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