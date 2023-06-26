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Гончаренко: «Урал» приобрёл Аюпова, чтобы сделать шире скамейку

Гончаренко: «Урал» приобрёл Аюпова, чтобы сделать шире скамейку
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о новичке команды Тимуре Аюпове.

«Нам ещё предстоит знакомство с Аюповым. Он, на мой взгляд, может играть и одного из центральных защитников, и в полузащите, если играть в три опорных полузащитника. Этого игрока мы приобрели, чтобы сделать шире нашу скамейку. Весной нам не хватало игроков, чтобы играть на два фронта. Поэтому мы сделаем всё, чтобы создать такой хороший фундамент, чтобы у нас не было ситуации, когда мы не можем в полной мере использовать нашу скамейку», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Аюпов прошёл через систему казанского «Рубина», откуда в 2016 году перебрался в «Нижний Новгород». За «Оренбург» полузащитник играл с 2019 года. В «Урал» Аюпов перешёл на правах свободного агента.

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