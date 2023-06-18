Ташуев: возможно, Карапузов появится в «Ахмате». Мы его ждём в любом случае

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье, в которые входит в том числе полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов, который в прошлом сезоне выступал в аренде за грозненский клуб.

«Диалог с «Динамо» ведётся нашим спортивным отделом. Возможно, Влад Карапузов появится в команде. [Посмотрим,] как «Динамо» решит, как сам Влад решит свою судьбу дальнейшую. Мы его ждём в любом случае.

На трансферном рынке также ожидаем точечного усиления. Команду мы практически всю сохранили. Точечно ожидаем усиления на некоторые позиции», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

Напомним, 23-летний Владислав Карапузов, который принадлежит московскому «Динамо», провёл прошлый сезон в аренде в «Ахмате». Он сыграл за грозненскую команду 23 матча во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.