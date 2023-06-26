Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян: не встречался с представителями федерации футбола Армении, просто отдыхал

Арсен Захарян: не встречался с представителями федерации футбола Армении, просто отдыхал
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что он встречался с представителями федерации футбола Армении.

«Слетал отдохнуть в Армению, всё хорошо, перезагрузился. Встречался ли с представителями федерации футбола Армении? Нет. Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул.

На матче сборной Армении не был. Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провёл 22 матча за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Минасян: Захарян хочет повторить путь Кварацхелии, который через Грузию перешёл в «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023