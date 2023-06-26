Арсен Захарян: не встречался с представителями федерации футбола Армении, просто отдыхал
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что он встречался с представителями федерации футбола Армении.
«Слетал отдохнуть в Армению, всё хорошо, перезагрузился. Встречался ли с представителями федерации футбола Армении? Нет. Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул.
На матче сборной Армении не был. Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провёл 22 матча за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
Комментарии
- 26 июня 2023
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:52
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:16
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент