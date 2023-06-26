Арсен Захарян: не встречался с представителями федерации футбола Армении, просто отдыхал

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что он встречался с представителями федерации футбола Армении.

«Слетал отдохнуть в Армению, всё хорошо, перезагрузился. Встречался ли с представителями федерации футбола Армении? Нет. Просто отдыхал, я в первый раз там был, посмотрел всякие интересные места, ознакомился, отдохнул.

На матче сборной Армении не был. Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха. Но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провёл 22 матча за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.