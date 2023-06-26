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В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска

В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль приступил к работе до выхода команды из отпуска
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль уже приступил к работе после отпуска, в то время как вся команда выйдет из отпуска лишь завтра, 27 июня. Также Зеленов заявил, что легионеры присоединятся к команде по ранее согласованному графику.

«Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику. Исключение — травмированный Тавареш и Николсон, который был вызван в сборную Ямайки», — приводит слова Дмитрия Зеленова Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту».

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