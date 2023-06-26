«Оренбург» сыграет на сборах в Турции с командами из Албании и Ирана

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил об отъезде футболистов на предсезонные сборы в Турцию. Они пройдут в два этапа на базе «Фенербахче».

Первый пройдёт с 27 июня по 7 июля и будет включать в себя два матча — с албанским клубом «Эгнатия» и иранским «Трактором». Соперники на втором сборе, время начала матчей будут сообщено дополнительно.

Прошлый сезон стал для «Оренбурга» первым после возвращения в Российскую Премьер-Лигу. Команда завершила его на седьмом месте, набрав 46 очков. Ниже расположились такие команды, как «Динамо» и «Локомотив». С нового сезона «Оренбург» будет тренировать Иржи Ярошик, он сменил на этой должности Марцела Личку, ушедшего в московское «Динамо». Ярошик — бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов».