Нападающий «Оренбурга» Оганесян: буду рад, если Сперцян уедет в Европу

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян заявил, что будет рад, если полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сможет проявить себя в одном из европейских клубов.

«Конечно, хочется пожелать ему удачи. Хочется, чтобы он принял правильное решение, потому что вокруг его будущего ходит много слухов. Буду очень рад за него, если он уедет в Европу. Думаю, для каждого футболиста игра в Европе — это топ. Сможет ли он стать таким же крутым, как Генрих Мхитарян? Да, конечно. Всё в его руках», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что за 23‑летним полузащитником сборной Армении и «Краснодара» следят итальянские клубы, а также амстердамский «Аякс». Генрих Мхитарян в сезоне-2022/2023 стал финалистом Лиги чемпионов, добравшись до решающего матча турнира вместе с миланским «Интером».