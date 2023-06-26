В РПЛ официально открылось трансферное окно, оно продлится до 14 сентября

В Российской Премьер-Лиге открылось летнее трансферное окно 2023 года. Оно продлится до 14 сентября — в этот период клубы РПЛ смогут заявлять новых футболистов, информирует пресс-служба лиги.

Напомним, ранее РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024. Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21–23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года. В 1-м туре команды и болельщиков ожидают следующие противостояния:

«Спартак» – «Оренбург»;

«Ростов» – «Факел»;

«Динамо» – «Краснодар»;

«Локомотив» – «Рубин»;

«Ахмат» – «Крылья Советов»;

«Сочи» – «Балтика»;

«Пари НН» – «Зенит»;

«Урал» – ЦСКА.

Действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги является «Зенит». Сине-бело-голубые завоевали пять чемпионских титулов подряд.