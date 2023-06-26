В РПЛ официально открылось трансферное окно, оно продлится до 14 сентября
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В Российской Премьер-Лиге открылось летнее трансферное окно 2023 года. Оно продлится до 14 сентября — в этот период клубы РПЛ смогут заявлять новых футболистов, информирует пресс-служба лиги.
Напомним, ранее РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024. Чемпионат традиционно пройдёт в 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21–23 июля. Матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года. В 1-м туре команды и болельщиков ожидают следующие противостояния:
- «Спартак» – «Оренбург»;
- «Ростов» – «Факел»;
- «Динамо» – «Краснодар»;
- «Локомотив» – «Рубин»;
- «Ахмат» – «Крылья Советов»;
- «Сочи» – «Балтика»;
- «Пари НН» – «Зенит»;
- «Урал» – ЦСКА.
Действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги является «Зенит». Сине-бело-голубые завоевали пять чемпионских титулов подряд.
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