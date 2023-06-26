Кобелев назвал лучшего распасовщика РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что полузащитник «Зенита» Вендел является лучшим распасовщиком Российской Премьер-Лиги.
«Футбол меняется, схемы меняются. Сложно назвать, кто в РПЛ лучший центральный полузащитник. Давайте я лучше скажу, кто главный распасовщик, кто создаёт. Для меня в РПЛ лучше Вендела из «Зенита» никого нет.
Он менее заметен, чем Клаудиньо или Малком. Но тот объём работы, который он выполняет, как он начинает атаки, как работают линии — впечатляет. Он добавляет динамику в игру «Зенита», может резко поменять вектор атаки. Вендел, благодаря своей игре как раз раскрывает Клаудиньо и Малкома. Без него в атаке уже не так всё гладко», — цитирует Кобелева Legalbet.
В минувшем сезоне 25-летний Вендел провёл 25 игр за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги, отметился восемью голами и записал на свой счёт три результативные передачи.
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