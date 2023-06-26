Карасёв: работе на VAR невозможно научить

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался по поводу введения технологии VAR в современном футболе. Также он объяснил, почему судьи РПЛ ошибаются даже при наличии VAR. По его словам, это совершенно новая технология, работе с которой невозможно научить.
«Можно всю жизнь отлично работать в поле, обслуживать финалы на мировой и европейской арене, но ошибаться на VAR. Это совершенно новая технология в судейской работе.
Пока в Европе есть около 10 топовых VAR-арбитров, которых ставят почти на все важные матчи. Почему так мало? Этому невозможно научить. Можно выучить теорию, научиться судить в поле. Можно сказать, пока мы набиваем шишки и становимся опытнее. С одной камеры ты видишь эпизод так, с другой уже совершенно другая картина, а в динамике ты сразу принимаешь решение.
После просмотра монитора может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре. Я не считаю себя отличным VAR-судьёй. Работать в кабинке — не моё, лучше в поле», — приводит слова Сергея Карасёва Legalbet.
- 26 июня 2023
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