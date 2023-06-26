Мостовой — Кузяеву: переходи в «Бешикташ»
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Футболист «Зенита» Андрей Мостовой оставил комментарий под последней публикацией в соцсетях Далера Кузяева, сделав отсылку к последним трансферным слухам в СМИ.
Кузяев опубликовал фотографию из Парижа на фоне Эйфелевой башни, Мостовой написал в комментариях: «Переходи в «Бешикташ».
Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.
Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Сам Далер также не против переезда в Турцию, если будут удовлетворены его финансовые запросы.
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