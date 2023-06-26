Гюндоган — о Холанде: для него нет предела. Месси и Роналду — единственное сравнение с ним

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, недавно выступавший за «Манчестер Сити», высказался о перспективах форварда «горожан» Эрлинга Холанда.

«Честно, я не знал, чего ожидать, когда Эрлинг переходил в «Манчестер Сити». Ты видишь его голы и всё внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду.

Когда мы познакомились, я был удивлён, что настолько талантливый игрок всё равно хочет становиться лучше изо дня в день. Он никогда не будет полностью довольным.

Мне кажется, для него нет предела. Месси и Роналду – единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», – приводит слова Гюндогана The Players’ Tribune.

В дебютном сезоне на счету Холанда 53 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.