Рыночная стоимость Эрлинга Холанда достигла € 180 млн
Поделиться
Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов английской Премьер-лиги.
По итогам обновления нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прибавил в стоимости € 10 млн, и теперь норвежец оценивается в € 180 млн. Холанд вошёл в топ-10 самых подорожавших игроков по итогам сезона.
Полностью топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ выглядит следующим образом:
- Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», € 65 млн (+ € 23 млн)).
- Мойсес Кайседо («Брайтон», € 75 млн (+ € 20 млн)).
- Александр Исак («Ньюкасл», € 70 млн (+ € 20 млн)).
- Эван Фергюсон («Брайтон», € 30 млн (+ € 20 млн)).
- Первис Эступиньян («Брайтон, € 32 млн (+ € 12 млн)).
- Майкл Олисе («Кристал Пэлас», € 38 млн (+ € 11 млн)).
- Хулио Энсисо («Брайтон», € 22 млн (+ € 11 млн)).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 (+ € 10 млн)).
- Букайо Сака («Арсенал», € 120 млн (+ €10 млн)).
- Мартин Эдегор («Арсенал», € 90 млн (+ € 90 млн)).
Материалы по теме
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
Комментарии
- 20 июня 2023
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:44
-
15:41
-
15:27
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:44
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
13:16
-
13:08
Партнерский контент