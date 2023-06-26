«Локомотив» и «Иртыш» не выявили сильнейшего в контрольном матче

Сегодня, 26 июня, московский «Локомотив» провёл контрольный матч с «Иртышом» из Омска на поле стадиона «УТБ Баковка» в Одинцово. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

На 37-й минуте игры Максим Глушенков открыл счёт с передачи Антона Миранчука. За минуту до конца основного времени Артур Шлеермахер точным ударом восстановил равновесие на табло и позволил «Иртышу» избежать поражения.

Отметим, что «Локомотив» каждый из таймов провёл в разных составах.

«Локомотив» занял итоговое восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 45 очков в 30 матчах.

«Иртыш» выступает во Второй лиге. Команда из Омска выиграла регулярное первенство в группе 4 Второй лиги, но в плей-офф заняла второе место.