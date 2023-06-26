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«Локомотив» и «Иртыш» не выявили сильнейшего в контрольном матче

«Локомотив» и «Иртыш» не выявили сильнейшего в контрольном матче
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Сегодня, 26 июня, московский «Локомотив» провёл контрольный матч с «Иртышом» из Омска на поле стадиона «УТБ Баковка» в Одинцово. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

На 37-й минуте игры Максим Глушенков открыл счёт с передачи Антона Миранчука. За минуту до конца основного времени Артур Шлеермахер точным ударом восстановил равновесие на табло и позволил «Иртышу» избежать поражения.

Отметим, что «Локомотив» каждый из таймов провёл в разных составах.

«Локомотив» занял итоговое восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 45 очков в 30 матчах.

«Иртыш» выступает во Второй лиге. Команда из Омска выиграла регулярное первенство в группе 4 Второй лиги, но в плей-офф заняла второе место.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
26 июня 2023, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Иртыш
Омск, Россия
1:0 Глушенков – 37'   1:1 Шлеермахер – 89'
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