«Локомотив» и «Иртыш» не выявили сильнейшего в контрольном матче
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Сегодня, 26 июня, московский «Локомотив» провёл контрольный матч с «Иртышом» из Омска на поле стадиона «УТБ Баковка» в Одинцово. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.
На 37-й минуте игры Максим Глушенков открыл счёт с передачи Антона Миранчука. За минуту до конца основного времени Артур Шлеермахер точным ударом восстановил равновесие на табло и позволил «Иртышу» избежать поражения.
Отметим, что «Локомотив» каждый из таймов провёл в разных составах.
«Локомотив» занял итоговое восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 45 очков в 30 матчах.
«Иртыш» выступает во Второй лиге. Команда из Омска выиграла регулярное первенство в группе 4 Второй лиги, но в плей-офф заняла второе место.
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