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Юрий Сёмин: Хвича способен на очень многое, он ещё не все карты раскрыл

Юрий Сёмин: Хвича способен на очень многое, он ещё не все карты раскрыл
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Серии А.

«Все достижения Кварацхелии в прошедшем сезоне закономерны, он это всё заслужил своим трудом. Хвича — огромный талант и настоящий профессионал. Просто так лучшим игроком сезона Серии А не становятся. Он провёл отличный сезон в команде, которая завоевала чемпионство. Конечно, ему будет трудно и дальше показывать стабильный результат, потому что в таком возрасте очень часто бывают спады.

Будет тяжело, но Хвича способен на очень многое, он ещё не все карты раскрыл. Уверен, он не будет опускаться ниже своего уровня. Будем надеяться, что в следующем сезоне он выступит ещё ярче», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022-го. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии принял участие в 33 матчах за итальянский клуб в Серии А, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн. Ранее 23-летнего вингера признали лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне-2022/2023.

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