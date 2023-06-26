Леандро Паредес: с большим энтузиазмом отношусь к идее поработать с Луисом Энрике

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Ювентусе», выразил желание поработать с Луисом Энрике, который на днях должен возглавить парижский клуб.
«Ещё не знаю, где буду играть. В принципе, я должен вернуться в Париж. Как я сказал несколько дней назад, вполне возможно, что Луис Энрике станет тренером «ПСЖ», и мне очень нравится эта идея. Моё главное желание, вероятно, остаться в Париже. Я с большим энтузиазмом отношусь к идее поработать с Луисом Энрике», — приводит слова Леандро Паредеса Ole.
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» не намерен сохранять Паредеса, контракт которого с клубом действует до лета 2024 года. «Ювентус» также отказался от права первоочередного выкупа. Между тем интерес к полузащитнику проявляет «Галатасарай».
- 26 июня 2023
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