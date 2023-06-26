«ПСЖ» не рассчитывает на Паредеса. На экс-игрока «Зенита» уже есть претендент

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Ювентусе», вновь покинет парижскую команду. Чемпион Франции не заинтересован в продолжении сотрудничества с победителем чемпионата мира, в услугах Паредеса заинтересован «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Паредес оказался в «ПСЖ» в январе 2019 года, перейдя из «Зенита» за € 40 млн. За парижан аргентинец в 117 матчах забил три гола и отдал 10 результативных передач, выиграв девять трофеев. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

В составе сборной Аргентины Паредес в 2021 году выиграл Кубок Америки, а в 2022-м — чемпионат мира.

Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ. Видеоролик: