Кристиан Пулишич близок к переходу во французский «Лион»

Полузащитник «Челси» и капитан сборной США Кристиан Пулишич вызывает интерес «Лиона», сообщает Marca.

Владельцы клуба наблюдали за игрой хавбека в сборной. Новым основным акционером клуба является американский бизнесмен Джон Текстор. Текстор и его Eagle Football Group, как сообщается, хотят воспользоваться тем, что «Челси» необходимо сократить свой состав и подписать, возможно, самую большую американскую звезду, которая будет играть за семикратных победителей Лиги 1, но совершить сделку будет не так просто.

В течение последнего года интерес к Пулишичу был весьма обширным, клубы Германии и Италии постоянно связывались с лондонским клубом, будучи заинтересованными в покупке хавбека.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Пулишича составляет € 25 млн.