«Милан» может подписать Пулишича

«Милан» следит за хавбеком «Челси» Кристианом Пулишичем и, возможно, в скором времени свяжется с лондонским клубом по поводу подписания игрока. Известно, что сам «Челси» готов продать американца этим летом.

Никаких конкретных шагов итальянский клуб пока не принимал, но об интересе «Милана» заявляет журналист Джанлука Ди Марцио.

Недавно два клуба проводили переговоры по поводу ещё одного игрока «Челси» Рубена Лофтус-Чика. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, интерес итальянского клуба к Пулишичу проявлялся как раз в ходе этих переговоров.

Сейчас переговоры по Лофтус-Чику приостановлены в связи с увольнением технического директора «Милана» Паоло Мальдини.

В АПЛ в сезоне-2022/2023 Пулишич провёл 24 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.