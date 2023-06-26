Форвард Александр Долгов перешёл в «Факел»

Воронежский «Факел» подписал контракт с 24-летним нападающим Александром Долговым. Минувший сезон воспитанник воронежского футбола провёл в «Химках». В Российской Премьер-Лиге он забил четыре мяча в 25 матчах.
«Долгов начинал заниматься футболом в родном Воронеже, а затем переехал в академию московского «Локомотива». Выступая за «Казанку», он становился лучшим молодым футболистом и лучшим бомбардиром зоны «Запад» ПФЛ. После этого перешёл в «Ростов». С возвращением в родной Воронеж, Александр!» – сообщает пресс-служба «Факела».
Напомним, «Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте таблицы, набрав 30 очков в 30 матчах. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе воронежский клуб одолел «Енисей» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 3:0.
- 26 июня 2023
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